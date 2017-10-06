НБУ перечислил в госбюджет очередной транш на 5 млрд грн

До конца года Нацбанку осталось перечислить в госбюджет 9,4 млрд грн

Сегодня, 6 октября, Национальный банк Украины (НБУ) перечислил шестой транш прибыли в государственный бюджет объемом 5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Таким образом, из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд грн, которая должна быть перечислена до конца этого года, осталось перечислить 9,4 млрд грн.

В НБУ напомнили, с начала года было уже перечислено пять траншей прибыли НБУ (21 апреля, 10 мая, 8 июня, 7 июля и 7 августа этого года соответственно) на общую сумму 30 млрд грн.

График перечисления прибыли в госбюджет, согласованный с Минфином, предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца этого года.

"Подобные транши призваны сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ (8% +/- 2 п.п. к концу 2017 года и 6% +/- 2 п.п. на конец 2018)", - отмечается в сообщении НБУ.

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