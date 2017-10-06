Доллар к закрытию межбанка подешевел на 10 копеек
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,65, максимальные - 26,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,68, максимальные - 26,78.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4633/0,4642, к закрытию котировки составили 0,4577/0,4588.
Торги по евро начались с котировок 31,2931/31,3138, к закрытию котировки составили 31,1751/31,2102.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Доллар к закрытию межбанка подешевел на 10 копеек 17:40
- НБУ перечислил в госбюджет очередной транш на 5 млрд грн 15:18
- Налоговые поступления в местные бюджеты составили 134 млрд грн 14:26
- Котировки доллара на межбанке снизились до 26,71/26,74 12:15
- МВФ выступил против изменений в реестр налоговых накладных 08:47
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
- Блокчейн стартап Power Ledger на ICO собрал $34 миллиона 18:06
- Доллар к закрытию межбанка подешевел на 10 копеек 17:40
- Фонд гарантирования утвердил график голландских аукционов 17:06
- В BlackRock не видят смысла привязывать инвестфонды к биткоину 16:19
- Nomura выпустит годовые еврооблигации на 165 млн грн 16:12