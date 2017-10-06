Доллар к закрытию межбанка подешевел на 10 копеек

В пятницу, 6 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,76/26,78, к закрытию котировки составили 26,65/26,68

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,65, максимальные - 26,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,68, максимальные - 26,78.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4633/0,4642, к закрытию котировки составили 0,4577/0,4588.

Торги по евро начались с котировок 31,2931/31,3138, к закрытию котировки составили 31,1751/31,2102.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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