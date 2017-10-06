Бухгалтерская аллилуйя и деловая репутация бизнеса

Как на бухучет повлияют последние изменения в законодательстве. Колонка Елены Макеевой (укр.)

Одні бухгалтери радіють, інші - бідкаються, - Верховна рада нарешті схвалила у другому читанні зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", дискусія навколо якого не вщухала протягом двох останніх років. Метою законопроекту є приведення норм національного законодавства з бухгалтерського обліку у відповідність з положеннями законодавства Європейського Союзу, підвищення прозорості фінансової звітності та спрощення документообігу підприємств у контексті реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.



І хоча остаточного тексту прийнятого закону ще ніхто не бачив, вже сьогодні можна говорити про ключові зміни та новації, які, з великою ймовірністю, наберуть чинності вже з 1 січня 2018 року.



Спрощення документообігу



На думку кожного другого власника або директора підприємства, ціла армія бухгалтерів задіяна у оформленні "папірців". Не дивно, що майже кожний директор, особливо в часи жорсткого cost cutting, мріє про скорочення штату бухгалтерської служби. У більшості бухгалтерів таке зверхнє ставлення до бухгалтерської професії завжди викликало гнів та розпач одночасно. Адже що перевіряли завжди податківці під час будь-якої податкової перевірки? Саме правильність оформлення первинних документів! Невелика помилка у складанні первинного документа могла коштувати бізнесу серйозних фінансових втрат. А тому бухгалтери завжди приділяли пильну увагу "крапкам та комам" у первинних документах, особливо не розраховуючи на вдячність з боку керівництва.

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Перші революційні зміни були внесені до Закону про бухгалтерський облік ще наприкінці 2016 року. Тоді планувалося спростити життя підприємцям, задіяним у сфері ІТ, але так вийшло, що життя спростили всім бухгалтерам. Термін "первинний документ" було змінено, вимоги до обов"язкових реквізитів були спрощені. Починаючи з 1 січня поточного року рахунок (інвойс) може бути єдиним первинним документом, від решти папірців і справді можна відмовитися. Але на практиці бухгалтерів - революціонерів виявилося замало, більшість за давнім звичаєм оформлює накладні та акти, побоюючись нашестя податкових інспекторів.



І от настав час для подальших рішучих змін. Прийнятий закон передбачає, що неістотні недоліки в первинних документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції. Ця новація фактично позбавляє податківців права не визнавати витрати на підставі начебто невірно оформлених первинних документів. Треба сказати, що принцип "превалювання сутності над формою" був закладений в законі ще з часів незалежності України, але в судових інстанціях такий аргумент був надто слабким. Правда, за моїми спостереженнями, не лише кількість податкових перевірок суттєво зменшилася за останній рік, але і фокус уваги податківців також змінився. Мабуть, готувалися завчасно до змін та вірили у незворотність реформ.



Підвищення прозорості фінансової звітності



По-перше, схвалений у другому читання закон передбачає розширення сфери застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) шляхом законодавчого закріплення їх обов"язкового застосування великими підприємствами та підприємствами, які здійснюють видобуток корисних копалин загальнодержавного значення. Напевно всім відомо, що спільною мовою інвесторів є саме МСФЗ. Фінансова звітність, підготовлена за правилами МСФЗ, дійсно розкриває набагато більше корисної інформації у порівнянні із звітністю, підготовленою на підставі національних стандартів бухгалтерського обліку. Державні підприємства не можуть бути успішно приватизовані, якщо їхня звітність незрозуміла інвестору. Країна не може бути інвестиційно привабливою, якщо з інвесторами говорять чужою мовою.

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По-друге, законом передбачено спрощення доступу до фінансової звітності підприємств для юридичних та фізичних осіб шляхом ознайомлення з фінансовою звітністю за місцезнаходженням підприємства, надання копій фінансової звітності за запитами, а також шляхом оприлюднення великими та середніми підприємствами фінансової звітності на їхній власній веб-сторінці. Іншими словами, широке коло користувачів фінансової звітності отримують не лише доступ до фінансової звітності, а й до аудиторських звітів, адже фінансова звітність має бути опублікована разом з аудиторським звітом. Разом з фінансовою звітністю підприємства готуватимуть та оприлюднюватимуть так званий Звіт про управління - документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

По-третє, введено новий термін "підприємства, що становлять суспільний інтерес", до кола яких віднесено не лише підприємства - емітенти цінних паперів, банки та страхові компанії, а і підприємства, яка відносяться до великих підприємств згідно з Законом. Відповідно, вимоги до підготовки фінансової звітності таких підприємств, як і вимоги до прозорості їхньої діяльності суттєво посилено.



Таким чином, зміни до закону про бухгалтерський облік покликані допомогти бізнесу стати конкурентоздатним та успішним, бухгалтерам - бути професійними та затребуваними.



Що ви знаєте про "ділову репутацію" бізнесу? Чи можете ви оцінити свою ділову репутацією на ринку?



Ділова репутація компанії формується на підставі підтвердженої інформації, що дає можливість зробити висновок як про фінансові, так і про управлінські результати діяльності компанії на ринку. І таку інформацію готує професійний бухгалтер.



Що робить молоде покоління перед тим, як зробити інвестицію або навіть просто придбати товар? Звісно, відкриває інтернет та досліджує ділову репутацію компанії. Або простими словами, читає відгуки, розглядає та вивчає веб-сайт компанії, - аналізує будь-яку доступну інформацію та підсвідомо формує довіру або зневіру до бізнесу, продукту чи послуги.

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Отже, в сьогоднішньому світі репутація - це вимір рівня довіри до бізнесу (продукту чи послуги) з боку спільноти - кінцевих споживачів. Довіра, в свою чергу, є основою економіки.



Таким чином, відкритість, прозорість, зрозумілість та доступність - це шлях до процвітання та економічного зростання. А тому нема чого бідкатися, в кінцевому підсумку, від цієї реформи виграють всі - і бухгалтери, і споживачі, і бізнес, і держава.

Елена Макеева, советник министра финансов Украины,



управляющий партнер Аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" GGI

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