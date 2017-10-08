Порошенко подписал закон о пенсионной реформе - Гройсман
Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о пенсионной реформе. Об этом сегодня, 8 октября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
Глава государства подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа.
"Президент подписал законопроекты по пенсионной реформе… Спасибо каждому за поддержку!" - написал Гройсман.
Верховная Рада 3 октября приняла пенсионную реформу. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов.
Минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября увеличится до 1452 грн, а не до 1373 грн, как планировалось ранее. Для 5,6 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 грн.
Также на 45%, до 1373 грн, вырастут выплаты инвалидам с детства, детям-инвалидам, пенсионерам, не имеющим полного стажа, и лицам, которые не имеют права на пенсию.
Отменяется уменьшение размера пенсий для 104 тыс. женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет.
С 2019 года индексация выплат будет происходить автоматически.
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