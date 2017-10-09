Кабмин обнародовал условия реструктуризации части госдолга

Опубликованы условия репрофайлинга госбондов в портфеле Национального банка

Кабинет министров раскрыл условия репрофайлинга ОВГЗ в портфеле Национального банка Украины (НБУ). Об этом пишет FinClub.



Для проведения операции обмена госбумаг будут выпущены ОВГЗ на сумму 219,56 млрд грн (номинальная стоимость облигации - 1 тыс. грн). Учитывая, что в портфеле НБУ гособлигаций на 360 млрд грн, под операцию обмена подпадет 61% госбумаг портфеля центробанка. Из обращения изымаются ОВГЗ с погашением в 2017-2030 годы.



Новые ОВГЗ выпускаются на срок от 7 до 31 года. Всего будет 40 выпусков, которые будут погашаться с 2025 по 2047 год дважды в год - 10 мая и 10 ноября.



Ставка процентного дохода по ОВГЗ, которые погашаются с 2025 по 2035 год, будет фиксированной и составит от 8,12% до 11,3% (купонный период - 6 месяцев). Ставка будет снижаться с 11,3% годовых в 2025 году до 9,78% в 2029-м и 8,12% в 2035-м. Госбумаги с фиксированной доходностью будут выпущены на 74,39 млрд грн.



При этом по облигациям, которые погашаются с 2036 по 2047 год (купонный период - 12 месяцев), доходность составит 12-месячный индекс потребительских цен минус 100% плюс 2,2%. При дефляции ставка доходности составит 2,2%. К инфляции будет привязана доходность ОВГЗ объемом 145,17 млрд грн.



Если дата погашения ОВГЗ или выплаты по ним процентного дохода будет приходиться на праздничные или выходные дни, платежи будут проведены на следующий рабочий день.



Минимальные объемы погашения запланированы на 2031 год (2 млрд грн), максимальные - с 2032 года, когда Минфин будет возвращать по 12,1 млрд грн в год.



"В случае принятия Национальным банком решения о продаже долгосрочных инфляционных облигаций Минфин имеет преимущественное право на покупку таких облигаций на условиях не хуже, чем условия, на которых НБУ будет продавать такие облигации", - говорится в постановлении Кабмина 748 от 4 октября.



Технология такой операции проста: НБУ будет отправлять письмо в Минфин, после чего у Минфина будет 10 дней, чтобы принять решение - выкупать ли ОВГЗ. Если Минфин откажется или не ответит вовремя, НБУ сможет продать инфляционные ОВГЗ на открытом рынке.



В одобренных сейчас Кабмином условиях репрофайлинга нет возможности Кабмина уговорить НБУ снизить доходность ОВГЗ в случае гиперинфляции.



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