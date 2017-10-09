Долгосрочные рейтинги Беларуси по версии S&P повышены до B со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте до B с B-.



Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам - "стабильный".



Краткосрочные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне B.



Аналитики S&P прогнозируют, что рост экономики Беларуси в 2017-2020 годах составит в среднем 2% ежегодно.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.