Standard & Poor's повысил долгосрочные рейтинги Беларуси
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте до B с B-.
Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам - "стабильный".
Краткосрочные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне B.
Аналитики S&P прогнозируют, что рост экономики Беларуси в 2017-2020 годах составит в среднем 2% ежегодно.
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