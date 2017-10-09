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Standard & Poor's повысил долгосрочные рейтинги Беларуси

09.10.2017 11:41
Долгосрочные рейтинги Беларуси по версии S&P повышены до B со "стабильным" прогнозом
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте до B с B-.

Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам - "стабильный".

Краткосрочные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне B.

Аналитики S&P прогнозируют, что рост экономики Беларуси в 2017-2020 годах составит в среднем 2% ежегодно.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Рейтинг, Экономика, Standard & Poor's, Беларусь
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