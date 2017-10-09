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Нобелевскую премию по экономике дали за изучение потребительства

09.10.2017 13:11
Исследования в области поведенческой экономики принесли американцу Ричарду Тейлеру премию Шведского нацбанка по экономическим наукам памяти Нобеля
Ричард Тейлер (фото - minneapolisfed.org)

Так называемая Нобелевская премия по экономике в 2017 году присуждена ученому Ричарду Тейлеру. Об этом сообщил Twitter комитета премии.

В Стокгольме решили, что именно исследования американского теоретика в области финансового и экономического поведения заслуживают признания в нынешнем году. Тейлер является автором так называемой теории подталкивания или, по-другому, "управляемого выбора".

Тейлер был одним из советников 44-го президента США Барака Обамы.

В 2016 году премия по экономике досталась американцам Оливеру Харту и Бенгту Хольмстрему за развитие теории контрактов.

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Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и по физике: их вручили соответственно за исследование принципа действия "биологических часов" и обнаружение гравитационных волн. Британец японского происхождения Кадзуо Исигуро получил литературную премию, а приз в химии за разработку криоэлектронной микроскопии достался Жаку Дюбоше, Хоакиму Франку и Ричарду Хендерсону.

"Экономическая" Нобелевская премия учреждена в 1969 году и официально называется премией Шведского нацбанка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика
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