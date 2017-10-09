Круглые фунтовые монеты исчезнут из оборота
Центробанк Великобритании начнет изымать из оборота круглые фунтовые монеты с 15 октября. Об этом пишет Bloomberg.
Издание уточняет, что со следующей недели единственной фунтовой монетой остается двенадцатиугольная, выпущенная в марте этого года. Согласно заявлению регулятора, это самая защищенная монета в мире.
Старые монеты можно либо обменять в течение этой недели, либо отдать на благотворительные нужды.
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