Круглые фунтовые монеты исчезнут из оборота

С 15 октября круглые фунтовые монеты не будут приниматься как средство платежа

Центробанк Великобритании начнет изымать из оборота круглые фунтовые монеты с 15 октября. Об этом пишет Bloomberg.



Издание уточняет, что со следующей недели единственной фунтовой монетой остается двенадцатиугольная, выпущенная в марте этого года. Согласно заявлению регулятора, это самая защищенная монета в мире.



Старые монеты можно либо обменять в течение этой недели, либо отдать на благотворительные нужды.



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