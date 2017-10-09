Украина и Великобритания внесли изменения в налоговое соглашение
Украина и Великобритания внесли изменения в договор об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Министр финансов Александр Данилюк вместе с государственным министром Великобритании по делам Европы и Америки Аланом Дунканом сегодня, 9 октября, подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между правительствами Украины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Заключение протокола направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран.
Это будет достигаться как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Великобританией в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.
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