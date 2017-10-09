Инфляция в сентябре ускорилась до 2%

По данным Госстата, в прошлом месяце инфляция составила 2%, с начала года цены выросли на 10,2%

Фото: пресс-служба НБУ

Инфляция в сентябре составила до 2%, по сравнению с августом, с начала года потребительские цены выросли на 10,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.



Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре выросли на 2%. Больше всего (на 31%) подорожали яйца. На 11,2-1,5% повысились цены на сало, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, рис, масло, хлеб. В то же время на 3,4-0,3% подешевели овощи, гречневая крупа, рыба и продукты из рыбы, сахар, фрукты.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,7%, в т.ч. алкогольные напитки - на 3%, табачные изделия - на 2,3%.



Одежда и обувь подорожали на 8,9%, в частности, обувь - на 9,4%, одежда - на 8,7%.



Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% вызван главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 1,5%, канализацию - на 1%, водоснабжение - на 0,7%.



Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,9%.



Услуги образования подорожали на 12,0%, в частности, среднего - на 18,6%, высшего - на 14,3%.



В сентябре Национальный банк ухудшил свой прогоз по инфляции на конец года: уровень инфляции отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п.



Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 12,2%.



По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в Украине на конец года может составить менее 10%.



Всемирный банк в апреле ухудшил прогноз по инфляции с 8,5% до 10%.



Ранее сообщалось, что в августе в Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция. Цены на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 8,1%.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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