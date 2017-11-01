Курсы валют НБУ на 01.11.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 4 копейки

На 1 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2686,2019 грн за $100;

3126,2018 грн за 100 евро;

4,6220 грн за 10 руб РФ.



На 31 октября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2682,9390 грн за $100;

3115,4288 грн за 100 евро;

4,6360 грн за 10 руб РФ.



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