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Канада отменила 98% тарифов и торговых ограничений для Украины

01.11.2017 10:52
Объем торговли товарами и услугами между Украиной и Канадой в первом полугодии 2017 года вырос на 58% и составил $245 млн
Фото: пресс-служба Кабинета министров Украины

Украина рассчитывает на усиление политического диалога и расширение действия Соглашения о зоне свободной торговли с Канадой. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в ходе визите в Канаду. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Наши отношения имеют стратегический характер. Между государствами работает Соглашение о зоне свободной торговли, и мы едины по большинству политических вопросов ", - сказал Владимир Гройсман.

По словам Гройсмана, в первом полугодии 2017 г. объем торговли товарами и услугами между Украиной и Канадой вырос на 58% и составил $245 млн.

В рамках внедрения Соглашения о зоне свободной торговли Канада отменила уже 98% тарифов и ограничений, Украина - 72% и в течение семи лет доведет этот показатель до 99%.

При этом стороны уже обеспечивают взаимный доступ к государственным закупкам, выравнивают экологические стандарты, стандарты труда, защиты прав интеллектуальной собственности. Премьер-министр Украины подчеркнул, что пора расширить действие ЗСТ на сферу услуг и инвестиций.

Как сообщалось, зона свободной торговли между Украиной и Канадой заработала с 1 августа 2017 г.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Канада
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