В Украине начинается выплата монетизированных субсидий
В Украине со 2 ноября начинается пилотный проект по монетизации субсидий, сэкономленных за счет сокращения потребления электроэнергии и газа. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
"С завтрашнего дня (2 ноября) начинаем выплату монетизированных субсидий семьям, имеющим экономию "субсидий" за отопительный сезон 2016-2017 годов!", - написал Розенко на своей странице в Facebook.
По его словам, это - пилотный проект "на пути к полной монетизации субсидий".
Вице-премьер сообщил, что до 15 ноября 1,7 млн семей, включенных в соответствующие списки на выплату, получат на руки эти живые деньги. "Ресурс в размере 1,2 млрд грн предусмотрен на эти цели в государственном бюджете Украины", - отметил он.
"Все получат выплаты своевременно и в полном объеме", - заверил Розенко.
Напомним, семьи, сэкономившие 150 киловатт электроэнергии, если она использовалась для отопления, или 100 кубов газа, получат до 700 грн в зависимости от сэкономленных ресурсов.
Планируется, что с 1 января 2018 года в Украине будет запущен процесс монетизации субсидий на уровне предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
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