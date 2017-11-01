Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 1 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,30 коп до 26,7233 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,70 коп - до 26,9393 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,83 грн, минимальный курс продажи - 26,89 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 7,70 коп и составляет 30,9893 грн, средний курс продажи - вырос на 6,43 коп до 31,4873 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 4,260 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 4,653 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,54 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7233 26,9393 0,4260 0,4653 30,9893 31,4873 Медиана 26,7250 26,9500 0,4375 0,4650 31,0000 31,4500

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.