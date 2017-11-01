Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 1 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,87/26,89*, к 12:00 котировки не изменились

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,87, максимальные - также 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,89, максимальные - также 26,89.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4619/0,4628, к 12:00 котировки составили 0,4613/0,4622.



Торги по евро начались с котировок 31,2981/31,3187, к 12:00 котировки составили 31,2605/31,2811.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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