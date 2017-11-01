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В НБУ рассказали, почему упал курс гривни

01.11.2017 14:55
В октябре на рынке продолжалось давления на гривню, вызванное ростом спроса на иностранную валюту со стороны предприятий ТЭК
Фото: пресс-служба НБУ

Гривня за месяц подешевела к доллару США по официальному курсу на 1,3%. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в макроэкономическом и монетарном обзоре на официальном сайте.

По сравнению с началом года стоимость гривни к доллару остается выше на 1,2%, отмечает НБУ.

"На валютном рынке продолжалось превалирование девальвационного давления на гривню, вызванное ростом спроса на иностранную валюту со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса, автотрейдеров и фармацевтической отрасли", - говорится в обзоре.

Регулятор отмечает, что обесценивание гривни усиливалось ухудшением конъюнктуры наличного валютного рынка - снижались объемы предложения наличной валюты со стороны граждан и одновременно рос спрос на нее.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, НБУ, Курс гривни
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