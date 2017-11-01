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Доходы госбюджета превысили план на 5%

01.11.2017 17:22
За январь-октябрь государственный бюджет Украины получил более 647 млрд грн доходов
Фото: пресс-служба НБУ

Государственный бюджет Украины в январе-октябре 2017 года получил 647,4 млрд грн доходов, что на 5,2% больше бюджетной росписи на этот период. Об этом Государственная казначейская служба сообщает на официальном сайте.

Поступления в госбюджет в январе-октябре 2017 года почти на 40% превысили показатель за аналогичный период 2016 года. В октябре госбюджет получил 61,67 млрд грн доходов, что на 2,3% ниже бюджетной росписи на этот месяц, но на 10,1% выше показателя за октябрь прошлого года.

Таможенные поступления в октябре составили 28,87 млрд грн, что на 22,1% больше бюджетной росписи, в январе-октябре - 243,6 млрд грн, что на 12,1% больше бюджетной росписи, отмечает Госказначейство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет, Госказначейство
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