Межбанк закрылся котировками доллара 26,88/26,895

В среду, 1 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,87/26,89, к закрытию котировки составили 26,88/26,895

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,87, максимальные - 26,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,89, максимальные - 26,895.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4619/0,4628, к закрытию котировки составили 0,4616/0,4625.



Торги по евро начались с котировок 31,2981/31,3187, к закрытию котировки составили 31,2641/31,2815.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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