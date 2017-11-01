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Таможенные отчисления в октябре побили рекорд - ГФС

01.11.2017 19:23
Государственная фискальная служба отмечает, что таможенные отчисления в прошлом месяце достигли исторического максимума в 30 млрд грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Таможенные начисления в октябре 2017 года достигли исторического максимума - 30 млрд грн, что на 5,3 млрд грн выше запланированного показателя и на 37,3% выше показателей за октябрь 2016 года. Об этом Государственная фискальная служба сообщает на своей странице в Facebook.

При этом среднедневные отчисления превышают 1,43 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года этот показатель увеличился на 31%.

За январь-октябрь в бюджет было перечислено 253,62 млрд грн, что превышает запланированные показатели на 12%. Дополнительно бюджет получил более 27 млрд грн.

Фактические поступления по сравнению с 10 месяцами 2016 года выросли почти на 65 млрд грн.

В рамках эксперимента с начала года таможнями уже перечислено 10,2 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, ГФС
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