Таможенные отчисления в октябре побили рекорд - ГФС
Таможенные начисления в октябре 2017 года достигли исторического максимума - 30 млрд грн, что на 5,3 млрд грн выше запланированного показателя и на 37,3% выше показателей за октябрь 2016 года. Об этом Государственная фискальная служба сообщает на своей странице в Facebook.
При этом среднедневные отчисления превышают 1,43 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года этот показатель увеличился на 31%.
За январь-октябрь в бюджет было перечислено 253,62 млрд грн, что превышает запланированные показатели на 12%. Дополнительно бюджет получил более 27 млрд грн.
Фактические поступления по сравнению с 10 месяцами 2016 года выросли почти на 65 млрд грн.
В рамках эксперимента с начала года таможнями уже перечислено 10,2 млрд грн.
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