Продать по-новому. Что меняется в формальных правилах приватизаци

Эксперты: чтобы повторить кейс Криворожстали, требуется политическая воля, законопроекта мало

Три года подряд правительство вместе с Фондом государственного имущества безуспешно пыталось запустить большую приватизацию. С 2015 года Министерство финансов закладывало в бюджет многомиллиардные ожидания по поступлениям от приватизации, но ежегодно амбициозный план выполнялся в среднем на 1%.

Передать госсобственность в руки частным инвесторам не удается по нескольким причинам: коррупция на крупных госпредприятиях, их долговые проблемы (например, Одесский припортовый завод, ГПЗКУ), сложные и непрозрачные процедуры продаж. В Минэкономразвития считают, чтобы частично решить эти проблемы и запустить масштабную распродажу нужно улучшить приватизационную подготовку предприятий. Для этого Кабмин разработал новый законопроект. Вчера депутаты приняли его в первом чтении. LIGA.net разбиралась, что изменится.



Упрощение правил



Сейчас приватизацию в Украине регулируют семь отдельных законодательных актов, которые иногда противоречат друг другу. Законопроект 7066 предлагает объединить законодательство в одном документе. Разобраться в правилах приватизации после этого потенциальным инвесторам будет намного проще.



Законопроект предлагает упростить классификацию объектов и сократить количество аукционов.



По данным Минэкономразвития, в распоряжении государства находится 3444 государственных предприятия. 839 из них должны быть приватизированы. Однако согласно действующему законодательству реально в кратко- и среднесрочной перспективе проданными могут быть только 284, крупных объектов среди них 60. Все эти объекты Фонд госимущества делит на шесть групп, для каждой из которых существуют свои правила продажи. Законопроект N7066 предлагает простую классификацию объектов на большие (дороже 250 млн грн) и малые (дешевле 250 млн грн).



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Для двух типов объектов останется только два способа продажи, вместо пяти существующих. "Продажа больших объектов будет проходить на аукционах с привлечением инвестиционного советника. Малым объектам советник не нужен, их будут продавать через электронный аукцион (например, на базе Прозорро.Продажи.). На аукционах Прозорро государство за год продало лоты на 4 млрд грн, в то время как Фонд госимущества приблизительно на те же 4 млрд грн наторговал за четыре года", - объясняет Андрей Бойцун, член Стратегической группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR).

Ускорение процедур



Кабмин предлагает отменить длительную и часто некачественную процедуру оценки актива независимым оценщиком, которую сейчас обязательно нужно провести для определения стартовой цены. "У оценщика часто нет стимула оценить предприятие объективно. Его вознаграждение никак не зависит от того, продастся объект или нет. Напротив, он чаще всего оценивает предприятие выше своей реальной стоимости, чтобы потом у прокуратуры не было к нему вопросов о заниженной цене", - говорит Бойцун.



Завышенная оценка отпугивает потенциальных инвесторов, а сама процедура занимает несколько месяцев. Если депутаты одобрят законопроект, стартовая цена будет определяется балансовой стоимостью объекта.



Привлечение советника



Приватизация крупных объектов теперь будет проходить под наблюдением советников - крупных международных компаний, вроде UBS, Citi, JP Morgan, Franklin Templeton и т.д.. Раньше эта опция не была обязательной, но некоторые компании обращались к их услугам. Например, с Центрэнерго сейчас работает консорциум советников, в который входит польский EY, Baker McKenzie и украинский инвестиционный банк SARS.

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Сейчас привлекать советника нужно будет всем крупным. Он будет готовить информационный пакет с данными об объекте. Эти материалы будут отвечать мировым стандартам и будут одинаково доступны всем заинтересованным. Советник будет общаться с большим кругом потенциальных инвесторов и привлекать их к участию в аукционе. "Для таких компаний как правило очень важно, чтобы проект, которым они занимаются, был успешным. Во-первых, неуспешный проект плохо скажется на их репутации - их главном активе. Во-вторых, большая часть их вознаграждения зависит от успешности продажи - им не интересно просто получить фиксированную часть вознаграждения", - объясняет Бойцун.



Защита прав инвесторов



Судебная реформа могла бы существенно ускорить приватизацию в Украине. Но пока ее не приняли, судебные разбирательства в отношении приватизированных объектов в Украине могут длиться годами. Проблему всех судов новый законопроект не решает. В нем прописана возможность применения международного арбитража для решения спорных ситуаций. В то же время некотороые эксперты сомневаются, что международный арбитраж подействует.



"Норма о том, что процесс приватизации будет привязан к нормам британского права для более сильной защиты прав инвестора, на практике не имеет значения. Потому что даже когда у вас есть решение Лондонского суда, которое тысячу раз доказывает вашу правоту, все равно с ним нужно приехать в Украину и каких-то гарантий, что на это решение обратят внимание украинские суды нет в принципе", - говорит Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE-Украина.



В то же время, законопроект предлагает и другие решения. Он устанавливает ограничения до 3-х лет для возможного обжалования результатов продаж. Устанавливает запрет возбуждать дела о банкротстве в течение года с момента продажи объекта, чтобы дать возможность инвестору рассчитаться с долгами и не потерять предприятие из-за кредиторов.



Участие в торгах лиц, связанных со страной-агрессором



Действующее законодательство запрещает принимать участия в приватизации покупателям, которые связаны со страной агрессором. Эксперты считают, что это требование необходимое, но прописали его нечетко, из-за чего возникают коллизии. Законопроект N7066 его уточняет.



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"Сейчас в законе прописано, что если у компании есть связанное лицо из страны-агрессора, то она не может принимать участие в приватизации. Но вот к примеру, возьмем голландскую международную корпорацию, которая в Украине хочет что-то купить, но у которой есть дочерняя компания в России. По действующему закону, ее автоматически дисквалифицируют. Хотя логика должна быть иная. Если бы российская компания создала дочку в Голландии, и та захотела принимать участие в приватизации, то, конечно, ее не стоило бы допускать. Если конечный бенефициар в Голландии, то мы не видим с этим проблем, несмотря на то, что у него есть дочка в России", - объясняет Бойцун.



В приватизации смогут отказать компаниям, более 10% акций которых контролирует страна-агрессор. Если доля меньше, компании допускаются к торгам. В то же время в Минэкономразвития обещают тщательно проверяться происхождение денег, за которые покупается госимущество и не допускать к торгам покупателей из России.



Туманные перспективы



В правительстве надеются, что до конца года депутаты примут законопроект о приватизации в целом, и благодаря этому в следующем году распродажа госсобственности принесет бюджету 22 млрд грн. Оправдаются ли надежды? Эксперты считают, что у законопроекта есть недостатки, а для старта полноценной приватизации крупных объектов по-прежнему нужна политическая воля.



"Самое важное изменение - это то, что процесс приватизации госимущества будет максимально приближен к процессу рыночных слияний и поглощений. Но что настораживает - это большее влияние Кабмина на процесс приватизации крупных объектов. Кабмин может утверждать стартовую цену, принимать решение о продаже единственному участнику конкурса (если другие отказались от участия в аукционе, - ред.) и решение о повторной продаже объекта. Есть риск, что приватизация может и усложниться из-за увеличения влияния Кабмина", - считает глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.



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Правительственный законопроект лишь частично решает реальные проблемы приватизации. "Главной проблемой раньше было то, что иностранные инвесторы просто не успевали подготовиться к конкурсу. В этом смысле иностранные профессиональные советники теперь могут облегчить им задачу. Но одним из главных препятствий остаются суды. У ОПЗ были иностранные покупатели, но они тоже не смогли принять участие в конкурсе из-за проблем с долгами предприятия, и разбирательство, когда "приватовская" компания Нортима оспаривала сам факт проведения нового конкурса", - считает Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.



"Для большой приватизации важна политическая воля на высшем уровне. Криворожсталь в 2005 году продавали по старому закону, и достаточно успешно и прозрачно все произошло. Польза законопроекта о приватизации для таких предприятий как ОПЗ заключается в том, что он упрощает процедуру подготовки продажи для государства, делает процесс эффективнее. Для этого он нужен, но при этом надо понимать, что для крупных предприятий он сработает только, если будет политическая воля их продавать ", - говорит Бойцун.



Кристина Болотова

Сергей Шевчук