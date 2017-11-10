Наличные курсы валют: данные на 10:00

В пятницу, 10 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,42 до 26,5345 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,73 коп - до 26,7950 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,73 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 2,58 коп и составляет 30,7475 грн, средний курс продажи - вырос на 3,32 коп до 31,2735 грн. Продать евро дороже можно за 30,9 грн, купить дешевле - за 31,1 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,9 коп и составляет 4,141 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,0 коп до 4,542 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,47 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5345 26,7950 0,4141 0,4542 30,7475 31,2735 Медиана 26,5500 26,8000 0,4300 0,4540 30,7500 31,2500

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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