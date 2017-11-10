Наличные курсы валют: данные на 12:00

В пятницу, 10 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,27 до 26,5360 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,57 коп - до 26,7867 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,69 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 4,10 коп и составляет 30,7627 грн, средний курс продажи - вырос на 3,90 коп до 31,2793 грн. Продать евро дороже можно за 30,95 грн, купить дешевле - за 31,1 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 4,185 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 коп до 4,556 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,47 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5360 26,7867 0,4185 0,4556 30,7627 31,2793 Медиана 26,5500 26,7900 0,4290 0,4545 30,7750 31,2500

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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