Минюст запустит открытый реестр неплательщиков алиментов
Министерство юстиции планирует запустить открытый реестр лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Об этом сказал на заседании Верховной Рады министр юстиции Павел Петренко.
"Это публичный реестр злостных неплательщиков алиментов на сайте Минюста. Чтобы все знали, кто экономит на своем ребенке", - подчеркнул Петренко.
По данны иинистра, в органах юстиции - более 600 исполнительных производств против людей, уклоняющихся от уплаты алиментов.
Напомнил, Минюст разработал законопроект об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов". Его ввторы предлагают запрещать лицам, которые не платят алименты, ездить за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться, также их будут направлять на общественно-полезные работы.
На сегодня минимальный размер алиментов на одного ребенка составляет 50% прожиточного минимума.
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