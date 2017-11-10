Глава Всемирного банка едет с визитом в Киев

Президент Группы Всемирного банка посетит Украину 12 ноября. Цель визита - обсуждение повестки дня реформ в Украине

В Украину 12 ноября прибудет с визитом президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким.

Как сообщает пресс-служба ВБ, цель визита - обсуждение повестки дня реформ в Украине и подтверждение поддержки Всемирного банка для ускорения экономического роста и улучшения жизни людей.

Джим Йонг Ким встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, представителями гражданского общества, лидерами частного сектора, а также с депутатами парламента.

Планируется обсудить пути ускорения реформ в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, пенсионного обеспечения, энергетики, банковского сектора и борьбы с коррупцией в Украине для улучшения жизни людей, повышение конкурентоспособности страны и создание новых рабочих мест.

Всемирный банк недавно одобрил Концепцию партнерства с Украиной на 2017-2021 годы. Ее цель поддержка усилий страны по достижению устойчивого экономического восстановления.

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