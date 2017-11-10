Межбанк закрылся котировками доллара 26,50/26,52

В пятницу, 10 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,53/26,55, к закрытию котировки составили 26,50/26,52

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,495, максимальные - 26,53. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,515, максимальные - 26,55.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4476/0,4481, к закрытию котировки составили 0,4484/0,4490.



Торги по евро начались с котировок 30,8517/30,8723, к закрытию котировки составили 30,9043/30,9276.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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