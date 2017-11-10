Почему не стоит спешить с ликвидацией Нацкомфинуслуг

Рынок финкомпаний опасается надзора со стороны НБУ и предлагает более тщательно продумать процесс разделения полномочий Нацкомфинуслуг

Законопроект №2413-a о консолидации функций госрегулирования рынков финансовых услуг, более известный как Закон "О СПЛИТе" был принят парламентом в первом чтении ещё два года назад.



В последние несколько месяцев обсуждение законопроекта активизировалось с подачи международных партнеров Украины - МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, USAID и Представительства ЕС в Украине в Верховную Раду, которые обратились к депутатам с призывом завершить рассмотрение документа, выразив готовность сотрудничать с ВР в процессе его подготовки ко второму чтению.



Документ предусматривает передачу функций государственного регулирования от Нацкомфинуслуг двум другим регуляторам - Национальному банку и НКЦБФР.НБУ должны быть переданы полномочия по регулированию и надзору за страховыми и лизинговыми компаниями, кредитными союзами и кредитными бюро, ломбардами и другими финансовыми учреждениями. НКЦБФР - полномочия по регулированию и надзору за негосударственными пенсионными фондами, эмитентами ипотечных сертификатов, фондами финансирования строительства и агентствами недвижимости.

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По мнению международных партнеров, такая консолидация - это обязательное условие повышения уровня надзора и важный шаг на пути интеграции финансового сектора Украины в международные рынки.



Но есть и другое мнение. Из моих бесед с участниками финансового рынка могу сказать следующее: рынок большой и отношение к СПЛИТу далеко не однозначное.



Проблема в том, что у всех трех регуляторов (НБУ, Нацкомфинуслуг, НКЦБФР) на сегодняшний день ощутимо разные нормативные требования, разные правила для рынков и главное - разная "профессиональная память".



Так называемая "унификация" и единый подход нивелируют особенности сектора финансовых компаний. Этот рынок, ни много ни мало, 13 лет существовал и работал по своим правилам, пережил два финансовых кризиса, из которых вышел с минимальными потерями. И это при том, что у небанковских учреждений не было таких вещей как рефинансирование или государственная поддержка.



Нужен ли СПЛИТ? Возможно. Но какой? Может, стоит более тщательно проанализировать работающие в других странах модели регулирования финансовых рынков? "Примерить" насколько эти модели приемлемы для украинского рынка, для нас и наших потребителей, для правил, много лет работавших и прижившихся на этих рынках?



До сих пор регулятором на небанковском финансовом рынке была Нацкомфинуслуг. Теперь, согласно законопроекту, им станет Нацбанк. Но могут ли быть одинаковые требования к банкам (большинство из которых - это представители нерезидентов, работающие на привлеченных средствах), и небанковским финкомпаниям с преимущественно украинским происхождением и собственными ресурсами? Не думаю.

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Настораживает и то, что регуляторы могут начать переносить модель регулирования бизнеса с привычных для них отраслей на новые. Например, тот же НБУ почистил банковскую систему, а теперь, вполне вероятно, по такой же логике возьмется за чистку страхового, кредитного или других рынков.



Я не отрицаю, что на небанковском финансовом рынке много серых компаний. Все профессионалы хотят, чтобы эта серая масса, которая портит имидж рынку в целом, либо прекратила свою деятельность, либо начала работать по правилам. Это хорошо, если рынок почистят именно за счет этих компаний. Но что, если количественный состав участников уменьшат просто для того, чтобы рынком было легче управлять просто путем установления требований, которые большинство компаний выполнить не сможет?



Возможно, стоит поменять концепцию самого регулирования - позволить рынку развиваться самостоятельно, и лишь в действительно важных вопросах жестко регулировать? Это позволит и рынок сохранить, и защитить интересы потребителей финансовых услуг.

Виктория Волковская,

генеральный директор Объединения финансовых учреждений