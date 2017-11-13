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Standard & Poor’s подтвердил кредитный рейтинг Украины

13.11.2017 09:06
Эксперты S&P считают, что Верховная Рада сможет провести ключевые реформы, выполнив обязательства перед МВФ

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-", сообщает УНИАН.

Также подтвержден краткосрочный суверенный рейтинг ​в национальной и иностранной валютах на уровне "В". Прогноз по рейтингам "стабильный"

"Стабильный прогноз отражает наше ожидание, что украинское правительство будет прибегать к официальной поддержке кредиторов в течение следующих 12 месяцев через проведение необходимых фискальных, финансовых и экономических реформ", - отмечается в сообщении.

Эксперты S&P ожидают, что Верховная Рада сможет провести ключевые реформы, тем самым выполнив обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) и получив от него новый транш. При этом S&P не ожидает, что это произойдет до начала следующего года.

Агентство предупреждает, что в случае, если Украина не выполнит требования МВФ и таким образом не сможет получить новый кредит, агентство понизит рейтинги государства. При этом, если рост экономики будет значительным и превысит ожидания аналитиков S&P, агентство может улучшить рейтинг Украины.

В конце октября международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: рейтинг, Standard & Poor's
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