Standard & Poor’s подтвердил кредитный рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-", сообщает УНИАН.
Также подтвержден краткосрочный суверенный рейтинг в национальной и иностранной валютах на уровне "В". Прогноз по рейтингам "стабильный"
"Стабильный прогноз отражает наше ожидание, что украинское правительство будет прибегать к официальной поддержке кредиторов в течение следующих 12 месяцев через проведение необходимых фискальных, финансовых и экономических реформ", - отмечается в сообщении.
Эксперты S&P ожидают, что Верховная Рада сможет провести ключевые реформы, тем самым выполнив обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) и получив от него новый транш. При этом S&P не ожидает, что это произойдет до начала следующего года.
Агентство предупреждает, что в случае, если Украина не выполнит требования МВФ и таким образом не сможет получить новый кредит, агентство понизит рейтинги государства. При этом, если рост экономики будет значительным и превысит ожидания аналитиков S&P, агентство может улучшить рейтинг Украины.
В конце октября международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом.
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