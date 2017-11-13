Украинцы скупили ОВГЗ почти на 1 млрд грн

Регулятор ретроспективно выделил объемы инвестиций населения из показателя "других лиц" за период с начала 2017 года

Национальный банк Украины (НБУ) впервые начал публиковать показатель инвестиций физических лиц в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), пишет FinClub.

Регулятор ретроспективно выделил объемы инвестиций населения из показателя "других лиц" за период с начала 2017 года. На утро 10 ноября он составил 899,87 млн грн.

Минимальный объем инвестиций населения в ОВГЗ был на утро 3 января - 104,03 млн грн, максимальный 6 ноября - 904,86 млн грн.

НБУ регулярно сообщает, сколько он сам владеет ОВГЗ, банки, нерезиденты и "другие лица", среди которых чаще всего фигурировали НАК "Нафтогаз Украины", страховые компании и инвестиционные фонды.

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