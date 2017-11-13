Наличные курсы валют: данные на 10:00

В понедельник, 13 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,50 до 26,5010 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,77 коп - до 26,7690 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,71 грн.



Средний курс покупки евро упал на 0,67 коп и составляет 30,7560 грн, средний курс продажи - вырос на 2,47 коп до 31,3040 грн. Продать евро дороже можно за 31,05 грн, купить дешевле - за 31,15 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,6 коп и составляет 4,119 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 коп до 4,540 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,48 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5010 26,7690 0,4119 0,4540 30,7560 31,3040 Медиана 26,5000 26,7500 0,4250 0,4525 30,7500 31,3000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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