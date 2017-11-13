НБУ продал на аукцоне 10 памятных монет на 1,4 млр грн

Нацбанк продал 10 памятных монет "25 лет независимости Украины"

Национальный банк Украины (НБУ) продал на аукционе 10 золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".



Максимальная цена покупки монеты во время аукциона, который состоялся на универсальной товарной бирже Контрактовый дом УМВБ с возможностью удаленного доступа, составила 144,74 тыс. грн, минимальная - 134,74 тыс. грн.



Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила более 1,4 млн грн.



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