МВФ ухудшил прогноз инфляции для Украины на этот год
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2% и ухудшил прогноз среднегодовой инфляции на 1,3 процентных пункта - до 12,8%. Об этом говорится в региональном экономическом прогнозе для Европы, опубликованном на сайте МВФ.
Фонд оставил неизменным прогноз роста ВВП Украины в 2018 году - 3,2%, в 2019 году - 3,5%. В то же время прогноз инфляции на 2018 год ухудшился на 0,4 процентных пункта - до 10%, на 2019 год - на 0,5 процентных пункта, до 7%.
В МВФ прогнозируют рост внутреннего спроса в 2017 году на 4,1%, в 2018 году - на 4%, в 2019 году - на 4,2%; долю инвестиций в ВВП в 2017 году - на уровне 21%, в 2018 году - на уровне 23,2%, в 2019 году - 25,1%; безработицу в 2017 году - 9,5%, в 2018 году - 9,3%, в 2019 году - 8,8%; государственный долг к ВВП в 2017 году - 86,2%, в 2018 году - 83,5%, в 2019 году - 77,9%.
Национальный банк Украины прогнозирует снижение инфляции до 12,2% к концу этого года.
Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 12,2%.
Всемирный банк в апреле ухудшил прогноз по инфляции с 8,5% до 10%.прогнозирует снижение инфляции до 12,2% к концу этого года.
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