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НБУ выступает за новую программу МВФ для Украины

13.11.2017 14:49
Нацбанк выступает за продолжение действующей программы МВФ и новую программу для Украины
Олег Чурий (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) выступает за продолжение действующей программы Международного валютного фонда (МВФ) и начало новой программы для Украины. Об этом рассказал заместитель председателя НБУ в эфире программы Перша шпальта.

"Для Украины крайне важно продолжение программы сотрудничества с Международным валютным фондом. И не только продолжение до конца следующего года, но, наверное, и новая программа МВФ", - сказал Олег Чурий. Он отметил, что программа Фонда является залогом проведения реформ, а также финансовой и макроэкономической стабильности в Украине.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, МВФ
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