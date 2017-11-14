Верховная Рада сегодня займется госбюджетом

Депутаты сегодня рассмотрят в первом чтении законопроект о госбюджете на 2018 год

Верховная Рада сегодня рассмотрит проект госбюджета на 2018 год. Об этом сказано в повестке дня на сайте парламента.

Согласно информации, народные депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2018 год.

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Напомним, проект госбюджета был зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября.

Документ предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию - на уровне 7%, дефицит - в 2,4% ВВП, валютный курс 29,3 грн/$.

Согласно регламенту Верховной Рады, в первом чтении проект госбюджета должен быть принят до 20 октября, во втором - до 20 ноября. В целом закон должен быть принят до 1 декабря.

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