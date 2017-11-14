Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 14 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,20 до 26,4860 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,02 коп - до 26,7645 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,68 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 1,83 коп и составляет 30,7820 грн, средний курс продажи - вырос на 2,32 коп до 31,3195 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,18 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,0 коп и составляет 4,099 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,9 коп до 4,516 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,48 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4860 26,7645 0,4099 0,4516 30,7820 31,3195 Медиана 26,5000 26,7500 0,4250 0,4500 30,7900 31,3200

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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