Банк Англии изымет из оборота старую десятифунтовую купюру

Старая десятифутновая банкнота с изображением Чарльза Дарвина выйдет из обращения в Великобритании до марта 2018 года

Центральный банк Великобритании объявил о выводе из обращения на территории Великобритании страны десятифунтовой купюры. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на регулятора.



Из денежного оборота изымается купюра с изображением ученого Чарльза Дарвина. Полностью из оборота купюра пропадет в марте следующего 2018 года.



До этого момента гражданам, у кого на руках есть десятифунтовые банкноты, необходимо потратить эти деньги. Затем банкноты можно будет обменять на купюры нового образца только в самом Банке Англии.



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