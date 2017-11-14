Отказ от регулирования цен был преждевременным - глава совета НБУ

Богдан Данилишин считает, что отмена государственного регулирования цен на продовольствие внесло существенный вклад в инфляцию

Отмена государственного регулирования цен на продукты питания с 1 июля стала одним из факторов инфляции. Так считает глава совета НБУ Богдан Данилишин.

По словам Данилишина, ключевым фактором динамики потребительских цен сейчас является увеличение себестоимости продукции. "По итогам 2016 рост цен производителей составил 35,7%, с лагом в 6-9 месяцев - это транслировалось в повышение потребительских цен", - написал Данилишин на своей странице в Facebook..

Глава совета НБУ считает, что ситуация осложнилась тем, что с 1 июля в соответствии с решением Кабмина отменено регулирование цен на продукты питания. "Так как в нашей стране в структуре потребительской корзины высокий удельный вес расходов на продукты питания, то отмена регулирования цен на продовольствие внесло существенный вклад в инфляцию", - отметил он.

Данилишин считает, что решение правительства об отмене регулирования цен на продукты питания было преждевременным. "В условиях монополизированной экономики Украины оно привело к повышению темпов инфляции. Считаю целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации, которая на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень одностороннее специфическое влияние, и ростом потребительских цен", - отметил глава совета НБУ.

По его словам, в Украине наблюдается значительная монополизация рынков. "По состоянию на середину 2016 года 42% рынков в нашей стране были монополизированы, 11% рынков работали в условиях административной или естественной монополии. Монополии и олигополии сложились в ТЭК (65%), в сфере транспорта и связи (82%). Монополисты злоупотребляют своим положением, применяют инструменты, позволяющие максимизировать прибыль путем завышения цен и тарифов. Это отражается на инфляции", - сказал Данилишин.

Влияние НБУ на уровень инфляции существенное, но он не имеет определяющего значения и действия регулятора без других комплексных мер не дадут должного эффекта, отметил глава совета НБУ.

По данным Госстата, индекс потребительских цен в Украине в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,2%, с начала года инфляция составила 11,5%.

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