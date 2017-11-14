Депутаты намерены увеличить реверсную дотацию в госбюджет
Верховная Рада приняла за основу проект изменений в Бюджетный кодекс. Как передает корреспондент LIGA.net, за соответствующий законопроект N7116 проголосовал 251 депутат.
Проектом предусмотрено, что реверсная дотация из местного бюджета в госбюджет составит не 50, а 80%.
Также в сведенный бюджет области, помимо областного, районного и городских бюджетов, включаются показатели бюджетов объединенных территориальных общин.
Премьер-министр Владимир Гройсман перед голосованием заявил, что предложения Кабмина не ликвидируют бюджетную децентрализацию. Он также сообщил, что все предложения согласованы с Ассоциацией мэров городов Украины.
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