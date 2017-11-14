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Депутаты намерены увеличить реверсную дотацию в госбюджет

14.11.2017 15:05
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает увеличение реверной дотации из местных бюджетов до 80%
Фото: пресс-служба НБУ

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в Бюджетный кодекс. Как передает корреспондент LIGA.net, за соответствующий законопроект N7116 проголосовал 251 депутат.

Проектом предусмотрено, что реверсная дотация из местного бюджета в госбюджет составит не 50, а 80%.

Также в сведенный бюджет области, помимо областного, районного и городских бюджетов, включаются показатели бюджетов объединенных территориальных общин.

Премьер-министр Владимир Гройсман перед голосованием заявил, что предложения Кабмина не ликвидируют бюджетную децентрализацию. Он также сообщил, что все предложения согласованы с Ассоциацией мэров городов Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Законотворчество, Госбюджет
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