Верховная Рада одобрила повышение акциза на табак и алкоголь
Верховная Рада приняла за основу проект изменений в Налоговый кодекс N6776-д по поводу сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году. Как передает корреспондент LIGA.net, законопроект поддержали 260 депутатов.
Проект предусматривает постепенное до 2025 года повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, а именно в 2018 году - на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%), а в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1000 штук. Планируется, что общий ресурс от внедрения этих инициатив в 2018 году составит 11,74 млрд.
Кроме того, на 11,2% предлагается повысить ставки экологического налога. Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов предлагается повысить на 16,8%. По расчетам Минфина, общий ресурс от внедрения этих инициатив составит 716,3 млн грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus