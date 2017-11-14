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Верховная Рада одобрила повышение акциза на табак и алкоголь

14.11.2017 17:50
Депутаты приняли за основу проект изменений в Налоговый кодекс по поводу сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в Налоговый кодекс N6776-д по поводу сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году. Как передает корреспондент LIGA.net, законопроект поддержали 260 депутатов. 

Проект предусматривает постепенное до 2025 года повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, а именно в 2018 году - на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%), а в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1000 штук. Планируется, что общий ресурс от внедрения этих инициатив в 2018 году составит 11,74 млрд.

Кроме того, на 11,2% предлагается повысить ставки экологического налога. Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов  предлагается повысить на 16,8%. По расчетам Минфина, общий ресурс от внедрения этих инициатив составит 716,3 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Налогообложение, Законотворчество, Госбюджет
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