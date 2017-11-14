Верховная Рада приняла проект бюджета-2018 в первом чтении

Депутаты проголосовали за проект государственного бюджета на следующий год в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2018 год. Как передает корреспондент LIGA.net, за проект постановления N7000-П о заключениях и предложения Верховной Рады к проекту закона о госбюджете на 2018 год проголосовали 260 депутатов.



Как сообщил заместитель главы бюджетного комитета Рады Сергей Мельник, представляя проект, в комитет поступило 2280 предложений депутатов. Комитет предлагает учесть полностью или частично 860 поправок. 1429 поправок комитет отклонил, поскольку они могли бы разбалансировать проект бюджета.



Теперь проект бюджета возвращается в Кабмин, где готовится ко второму чтению с предложениями парламента. Если показатели бюджета при этом остаются сбалансированными, проект может быть принят во втором чтении и в целом.



Ранее сообщалось, что парламент сегодня займется бюджетом.



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Напомним, проект госбюджета был зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября.



Документ предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию - на уровне 7%, дефицит - в 2,4% ВВП, валютный курс 29,3 грн/$.



Согласно регламенту Верховной Рады, в первом чтении проект госбюджета должен быть принят до 20 октября, во втором - до 20 ноября. В целом закон должен быть принят до 1 декабря.



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