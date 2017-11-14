Рост ВВП Украины замедлился до 2,1%

Госстат отчитался о росте реального ВВП по итогам третьего квартала

Реальный ВВП в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,1%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Во втором квартале экономика Украины показала рост в 2,3%, в первом ВВП вырос на 2,5%.

"Реальный ВВП в III квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,2%, а по сравнению с III кварталом 2016 года - на 2,1%", - сказано в сообщении Госстата.

Напомним, в начале лета Кабмин ухудшил прогноз по росту ВВП с 3% до 1,8%. Причина - прекращение отношений с предприятиями на оккупированной территории Донбасса.

Ключевые кредиторы Украины - МВФ и ЕБРР - ожидают, что рост ВВП Украины по итогам 2017 года составит 2%.

По прогнозам НБУ, реальный ВВП в 2017 году увеличится на 2,2%.