НБУ разрешил иностранным инвесторам выводить больше дивидендов

Национальный банк расширяет возможности бизнеса по репатриации дивидендов

Национальный банк Украины (НБУ) расширяет возможности бизнеса по репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"С целью улучшения инвестиционного климата Украины и учитывая благоприятную ситуацию на валютном рынке, Национальный банк продолжает постепенную валютную либерализацию, путем смягчения временных антикризисных ограничений, которые потеряли свою эффективность", - сказано в сообщении

Отныне украинские компании смогут платить иностранным инвесторам дивиденды, начисленные не только за 2014-2016 годы, как было до сих пор, а за период до 2013 года включительно. Ежемесячный лимит на такие операции составит не более $2 млн на одно юридическое лицо (эмитента, депозитарное учреждение или иностранного инвестора). Вместе с тем репатриация дивидендов, начисленных за 2014-2016 годы, будет происходить, как и ранее, в рамках ежемесячного лимита на уровне $5 млн на одно юридическое лицо.

Резиденты-заемщики, которые находятся в процессе ликвидации, смогут осуществлять досрочное погашение внешних заимствований от нерезидента-кредитора (по кредитному договору/договору займа в соответствии с порядком (очередностью) удовлетворения требований кредиторов, определенным законодательством Украины). Соответствующий пункт будет добавлен в список исключений из запрета на досрочное погашение внешних заимствований резидентом в пользу нерезидента.

По оценкам НБУ, указанные шаги не приведут к значительному росту спроса на иностранную валюту (сейчас покупка валюты с целью репатриации дивидендов, начисленных за 2014-2016 годы, составляет менее 4% спроса на валюту межбанковском рынке). Следовательно, они не создадут дополнительного давления на межбанковском валютном рынке.

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