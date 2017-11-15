Внешнеторговый баланс Украины ушел в минус на $1,2 млрд

По данным Госстата, за 9 месяцев текущего года импорт товаров и услуг составил $39,3 млрд, экспорт - $38,08 млрд

Внешнеторговый баланс Украины по итогам трех кварталов 2017 года сведен с дефицитом в $1,205 млрд по сравнению с $606,7 млн профицита за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, импорт товаров и услуг в январе-сентябре составил $39,3 млрд, экспорт - $38,08 млрд.

За отчетный период отрицательное сальдо внешней торговли со странами СНД составило $556 млн по сравнению с было позитивным $416 млн за три квартала предыдущего года.

За 9 месяцев 2017 года негативное сальдо внешней торговли со странами ЕС сократилось до $2,2 млрд, с $2,43 млрд за аналогичный период прошлого года.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Напомним, в 2016 году внешнеторговый баланс Украины был сведен с профицитом в $337,3 млн, в 2015 году профицит составил $3,8 млрд.

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