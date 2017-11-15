Наличные курсы валют: данные на 10:00

В среду, 15 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,77 до 26,5170 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,10 коп - до 26,7940 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи - 26,68 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 25,12 коп и составляет 31,0485 грн, средний курс продажи - вырос на 30,92 коп до 31,6305 грн. Продать евро дороже можно за 31,25 грн, купить дешевле - за 31,35 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,3 коп и составляет 4,074 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,8 коп до 4,482 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,36 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5170 26,7940 0,4074 0,4482 31,0485 31,6305 Медиана 26,5000 26,7950 0,4270 0,4480 31,1000 31,6350

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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