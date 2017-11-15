Госбюджет-2018 должен быть принят до 10 декабря - Гройсман

Премьер-министр поручил правительству подготовить проект госбюджета-2018 ко второму чтению

Кабмин должен доработать проект государственного бюджета на 2018 год, чтобы Верховная Рада приняла его во втором чтении до 10 декабря. Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.



"Поручаю команде правительства доработать законопроект ко второму чтению. На пленарной неделе Верховной Рады с 1 по 10 декабря надо принять", - подчеркнул Гройсман.



Вчера, 14 ноября, парламент принял проект госбюджета-2018 в первом чтении.



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Напомним, проект госбюджета был зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября.



Документ предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию - на уровне 7%, дефицит - в 2,4% ВВП, валютный курс 29,3 грн/$.



Согласно регламенту Верховной Рады, в первом чтении проект госбюджета должен быть принят до 20 октября, во втором - до 20 ноября. В целом закон должен быть принят до 1 декабря.



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