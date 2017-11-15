Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,03 коп - до 26,7933 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи - 26,68 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 30,37 коп и составляет 31,1010 грн, средний курс продажи - вырос на 35,83 коп до 31,6797 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,35 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,8 коп и составляет 4,119 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,9 коп до 4,490 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,4 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,5137
|
26,7933
|
0,4119
|
0,4490
|
31,1010
|
31,6797
|
Медиана
|
26,5000
|
26,8000
|
0,4250
|
0,4500
|
31,1250
|
31,7150
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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