Наличные курсы валют: данные на 12:00

В среду, 15 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,43 до 26,5137 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,03 коп - до 26,7933 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи - 26,68 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 30,37 коп и составляет 31,1010 грн, средний курс продажи - вырос на 35,83 коп до 31,6797 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,35 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,8 коп и составляет 4,119 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,9 коп до 4,490 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,4 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5137 26,7933 0,4119 0,4490 31,1010 31,6797 Медиана 26,5000 26,8000 0,4250 0,4500 31,1250 31,7150

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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