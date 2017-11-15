Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 15 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,47/26,49*, к 12:00 котировки составили 26,48/26,50

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,47, максимальные - 26,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,49, максимальные - 26,50.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4401/0,4407, к 12:00 котировки составили 0,4390/0,4398.



Торги по евро начались с котировок 31,3007/31,3244, к 12:00 котировки составили 31,3549/31,3760.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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