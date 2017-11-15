Райские документы. Какие выводы стоит сделать украинскому бизнесу
Cпустя полтора года после громкого офшорного скандала Panama Papers немецкое издание Süddeutsche Zeitung поразило мир не менее сенсационным расследованием. по аналогии с первой историей его назвали Paradise Papers.
Новая утечка данных - 13,4 млн документов (около 1,4 терабайт) от двух юридических компаний-офшорных поставщиков услуг Appleby и Asiaciti Trust, а также коммерческих регистров 19 налоговых гаваней.
В Süddeutsche Zeitung не раскрывают источник утечки и утверждают, что не платили за информацию. В Appleby, в свою очередь, заявили, что их взломали и не опровергают опубликованные Süddeutsche Zeitung данные.
Как и при расследовании панамского архива, Süddeutsche Zeitung поделился данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в Вашингтоне. Так к проекту присоединились New York Times, Guardian, BBC, Le Monde, La Nación и другие ведущие мировые СМИ. В общей сложности - более 380 журналистов из 96 СМИ из 67 стран.
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Подлинность документов проверяли на основе многочисленных источников - общедоступных реестров компаний, архивов, судебных документов, материалов предыдущих утечек, личных контактов с налоговыми экспертами, следователями и властями.
Райские бумаги отличаются от Панамских и по происхождению, и по содержанию. В отличие от Панамских бумаг, в райских документах фигурируют не только политики, богатые и известные спортсмены, представители шоу-бизнеса, но и многочисленные транснациональные корпорации, такие как Nike, Apple, Facebook, Walmart, Allianz, Siemens, McDonalds, Uber и Yahoo.
Из опубликованного архива следует, что Nike, Apple, Uber или Facebook занимаются миимизацией налогов, а всемирно-известные представители шоу-бизнеса и спортсмены, а также первые лица некоторых стран вкладывают инвестиции в компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях. В списке оказалось 13 человек из окружения президента США Дональда Трампа, королева Великобритании Елизавета ІІ, советник премьер-министра Канады Джастина Трюдо Стивен Бронфмен, лидер группы U2 Боно, Мадонна, Кира Найтли, бывший вице-премьер Украины Валерий Вощевский, топ-менеджер Укртрансгаза Сергей Алексеенко, экс-нардеп от Партии регионов Антон Пригодский.Таким образом, было выявлено более 120 политиков из почти 50 стран.
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Формально, владельцы капиталов не нарушают налоговое законодательство и действуют в рамках закона, но утверждать, что такая законность неоспорима, не совсем корректно. Офшор - это система, которая делает богатых богаче, а бедных беднее. Государственные бюджеты практически в каждой стране мира ежегодно теряют миллиарды из-за юридического уклонения от уплаты налогов. Эта информация представляет большой общественный интерес. Невыплаченные налоги могли бы пойти на больницы, школы, детские сады и улучшение качества дорог.
К чему готовиться?
Хотя издание решило не давать документы правоохранителям во избежание нарушений журналисткой этики, государственные органы и без этого располагают достаточными средствами для расследования выявленных злоупотреблений. "Послание" "райских документов" вполне простое и прозрачное: ни политик, ни крупная корпорация, ни тот, кто уклоняется от санкций, ни тот, кто уклоняется от налогов - не могут больше быть уверены, что их тайны удастся сохранить. Что бы ни происходило в темных уголках международного финансового мира, все может стать известным в любое время. И это наверняка не последняя подобная утечка.
Как показывает практика, подобные скандалы - серьезный рычаг давления на политиков и страны.
Почему первый "слив" произошел в панамской компании? Возможно, потому что свое время Панама отказалась внедрять стандарт CRS (стандарт международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях) и присоединяться к международному автоматическому обмену информацией. Через некоторое время после этого произошла крупнейшая утечка данных юридической компании Mossack Fonseca, раскрывающих собственность представителей мировой элиты.
И это в очередной раз подталкивает к выводу о неизбежности имплементации плана BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting), подразумевающего глобальное противодействие размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
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План уже поддержали страны-участницы G-20 и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая наиболее развитые экономики мира). Наша страна также заявила о присоединении к ОЭСР и частичном внедрении плана BEPS.
Мировая финансовая система становится все более прозрачной. Экономики всех стран так или иначе будут двигаться в сторону детенизации, большей прозрачности и ответственности собственников. То, что сейчас называется утечкой, в пятилетней перспективе может стать общедоступной информацией. И к этой новой реальности, которая уже начала менять устоявшийся миропорядок, нашему бизнесу следует готовиться сегодня - не пользоваться номинальными агентскими сервисами, открывать офисы, нанимать сотрудников и не бояться, что вас начнет выводить на "чистую воду" допытливый журналист или налоговая.
Для того, чтобы адаптация для каждого конкретного бизнеса, происходила безболезненно и комфортно, владельцам и топ-менеджменту необходимо задуматься об этом заранее.
Ольга Решетник, советник Адвокатского объединения ЮФ Ario
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