Райские документы. Какие выводы стоит сделать украинскому бизнесу

Какими будут последствия после очередной утечки информации об офшорных инвестициях

Cпустя полтора года после громкого офшорного скандала Panama Papers немецкое издание Süddeutsche Zeitung поразило мир не менее сенсационным расследованием. по аналогии с первой историей его назвали Paradise Papers.



Новая утечка данных - 13,4 млн документов (около 1,4 терабайт) от двух юридических компаний-офшорных поставщиков услуг Appleby и Asiaciti Trust, а также коммерческих регистров 19 налоговых гаваней.

В Süddeutsche Zeitung не раскрывают источник утечки и утверждают, что не платили за информацию. В Appleby, в свою очередь, заявили, что их взломали и не опровергают опубликованные Süddeutsche Zeitung данные.



Как и при расследовании панамского архива, Süddeutsche Zeitung поделился данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в Вашингтоне. Так к проекту присоединились New York Times, Guardian, BBC, Le Monde, La Nación и другие ведущие мировые СМИ. В общей сложности - более 380 журналистов из 96 СМИ из 67 стран.



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Подлинность документов проверяли на основе многочисленных источников - общедоступных реестров компаний, архивов, судебных документов, материалов предыдущих утечек, личных контактов с налоговыми экспертами, следователями и властями.



Райские бумаги отличаются от Панамских и по происхождению, и по содержанию. В отличие от Панамских бумаг, в райских документах фигурируют не только политики, богатые и известные спортсмены, представители шоу-бизнеса, но и многочисленные транснациональные корпорации, такие как Nike, Apple, Facebook, Walmart, Allianz, Siemens, McDonalds, Uber и Yahoo.



Из опубликованного архива следует, что Nike, Apple, Uber или Facebook занимаются миимизацией налогов, а всемирно-известные представители шоу-бизнеса и спортсмены, а также первые лица некоторых стран вкладывают инвестиции в компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях. В списке оказалось 13 человек из окружения президента США Дональда Трампа, королева Великобритании Елизавета ІІ, советник премьер-министра Канады Джастина Трюдо Стивен Бронфмен, лидер группы U2 Боно, Мадонна, Кира Найтли, бывший вице-премьер Украины Валерий Вощевский, топ-менеджер Укртрансгаза Сергей Алексеенко, экс-нардеп от Партии регионов Антон Пригодский.Таким образом, было выявлено более 120 политиков из почти 50 стран.

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Формально, владельцы капиталов не нарушают налоговое законодательство и действуют в рамках закона, но утверждать, что такая законность неоспорима, не совсем корректно. Офшор - это система, которая делает богатых богаче, а бедных беднее. Государственные бюджеты практически в каждой стране мира ежегодно теряют миллиарды из-за юридического уклонения от уплаты налогов. Эта информация представляет большой общественный интерес. Невыплаченные налоги могли бы пойти на больницы, школы, детские сады и улучшение качества дорог.



К чему готовиться?



Хотя издание решило не давать документы правоохранителям во избежание нарушений журналисткой этики, государственные органы и без этого располагают достаточными средствами для расследования выявленных злоупотреблений. "Послание" "райских документов" вполне простое и прозрачное: ни политик, ни крупная корпорация, ни тот, кто уклоняется от санкций, ни тот, кто уклоняется от налогов - не могут больше быть уверены, что их тайны удастся сохранить. Что бы ни происходило в темных уголках международного финансового мира, все может стать известным в любое время. И это наверняка не последняя подобная утечка.

Как показывает практика, подобные скандалы - серьезный рычаг давления на политиков и страны.

Офшор - это система, которая делает богатых богаче, а бедных беднее

Почему первый "слив" произошел в панамской компании? Возможно, потому что свое время Панама отказалась внедрять стандарт CRS (стандарт международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях) и присоединяться к международному автоматическому обмену информацией. Через некоторое время после этого произошла крупнейшая утечка данных юридической компании Mossack Fonseca, раскрывающих собственность представителей мировой элиты.



И это в очередной раз подталкивает к выводу о неизбежности имплементации плана BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting), подразумевающего глобальное противодействие размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.



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План уже поддержали страны-участницы G-20 и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая наиболее развитые экономики мира). Наша страна также заявила о присоединении к ОЭСР и частичном внедрении плана BEPS.



Мировая финансовая система становится все более прозрачной. Экономики всех стран так или иначе будут двигаться в сторону детенизации, большей прозрачности и ответственности собственников. То, что сейчас называется утечкой, в пятилетней перспективе может стать общедоступной информацией. И к этой новой реальности, которая уже начала менять устоявшийся миропорядок, нашему бизнесу следует готовиться сегодня - не пользоваться номинальными агентскими сервисами, открывать офисы, нанимать сотрудников и не бояться, что вас начнет выводить на "чистую воду" допытливый журналист или налоговая.



Для того, чтобы адаптация для каждого конкретного бизнеса, происходила безболезненно и комфортно, владельцам и топ-менеджменту необходимо задуматься об этом заранее.

Ольга Решетник, советник Адвокатского объединения ЮФ Ario