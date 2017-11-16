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Moody's спрогнозировало рост мировой экономики на два года вперед

16.11.2017 10:41
В 2018 году мировая экономика вырастет на 3,2%, в 2019-м – на 3,1%
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Рост мировой экономики в 2018 г. составит 3,2%. Такой прогноз опубликовало международное рейтинговое агентство Moody's.

В 2016 г. мировая экономика выросла на 2,5%. В прогнозе сказано, что в 2017 и 2019 гг. рост составит 3,1%.

Ожидается, что рост в странах G20 составит около 2% в 2017-2019 гг. по сравнению с ростом в 1,5% в 2016 г.

Экономика развивающихся стран вырастет в 2017 г. на 5%, в 2018 г. - на 5,4%, в 2019 г. - на 5,3%. В минувшем году рост составил 4,4%.

"В целом, наш прогноз более позитивный, чем в предыдущем году. Несмотря на то, что по-прежнему существуют неопределенность в отношении торговой политики, а также политические риски, эти риски несколько уменьшились", - заявила представитель Moody's Елена Дуггар.

Ранее сообщалось, что рост ВВП Украины замедлился до 2,1%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: мировая экономика, Moody `s
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