НБУ предложил отказаться от монет и округлить суммы в чеках

Нацбанк подготовил проект постановления, предусматривающий отказ от чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и округление цен в чеках

Национальный банк Украины подготовил проект постановления об оптимизации обращения монет мелких номиналов, которым предусматривается отказ от чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 коп. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в Нацбанке монеты по 1, 2 и 5 коп. прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги, а монеты в 25 коп. при отсутствии монет меньших номиналов не будут размениваться по 10 коп.

"В то же время все эти номиналы разменных монет будут оставаться в обращении. Однако в дальнейшем наличный обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов", - предлагает регулятор.

Для удобства расчетов НБУ предлагает установить правила округления общей (в чеке) суммы покупки, в случае отсутствия монет и у покупателя, и у продавца:

- сумма, которая заканчивается от 1 до 4 коп., округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.;

- сумма, заканчивается от 5 до 9 коп., округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.

В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами.

"Субъекты хозяйствования будут указывать в чеках общие суммы до округления и после него, в частности, используя механизм скидок/надбавок. Это не потребует дополнительных затрат на перепрограммирование регистраторов расчетных операций. При безналичных расчетах округление не будет осуществляться", - предлагает регулятор.

На сегодня в Украине в обращении находится 12,9 млрд шт. монет.

Ранее сообщалось, что НБУ запретил оборот российских купюр с видами Крыма.

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