Россия не против продать "долг Януковича" третьей стране
Компромисс по "долгу Януковича" в $3 млрд возможен, если другая страна выкупит его у России. Об этом заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, сообщают РИА Новости.
Сторчак сказал, что Москва готова обсуждать варианты внесудебного урегулирования долга. Сейчас такие переговоры идут через посредников.
Замминистра при этом отказался комментировать ход переговоров.
"Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом $3 млрд с лишним, - существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем", - заявил Сторчак.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил об открытости к переговорам с Украиной по еврооблигациям на сумму $3 млрд, выпущенных Украиной в декабря 2013 года ("долг Януковича").
30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял решение о введении моратория на выплату долга РФ.
29 марта 2017 г. Высокий суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на $3 млрд и выплатить $75 млн процентов по долгу. При этом суд разрешил Украине подать апелляцию и приостановил выполнение решения.
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